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В РСТ сообщили, что 22 млн российских туристов путешествовали за рубеж в 2024 г.

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, порядка 22 млн российских туристов выезжали за рубеж в 2024 году, почти половина из них путешествовала по линии туроператоров, сообщил директор ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

"Ожидается, что по итогам 2024 года поток россиян за рубеж составит 22 млн, чуть меньше половины из них - 10 млн - это туристы, которые обратились к туроператорам за отдельными услугами по организации путешествий. Комплексный турпродукт приобрели, по нашим оценкам, примерно 2,4-2,5 млн человек на сумму 248,9 млрд рублей. Более точные цифры будут известны к 15 апреля, когда туркомпании сдают статистические отчеты", - сказал он на пресс-конференции.

Осауленко отметил, что рынок организованного выездного туризма восстановился на 86% к показателям доковидного 2019 года, когда число проданных турпакетов составило 2,8 млн.

При этом в денежном выражении он превысит результаты 2019 года: тогда было реализовано туров на 116 млрд рублей, а в прошлом году - на 248,9 млрд.

"Средняя цена турпродукта в доковидный период составляла 41 736 рублей, в 2024 - 102 тыс. рублей. За пять лет стоимость тура выросла более чем в два раза. Ежегодный рост среднего чека на выездных направлениях составил, таким образом, примерно 21%. Это не сильно отличается от внутрироссийской динамики", - сказал Осауленко.

Он подчеркнул, что туроператоры в сфере выездного туризма стабильно работают, несмотря на все катаклизмы.

"За семь лет нам не пришлось эвакуировать туристов откуда-либо. Кроме того, за последние четыре года состав ассоциации туроператоров по выездному туризму практически не менялся. Это примерно 400 компаний-членов, ежегодная ротация не превышает 6-8%. В 2024 году с открытием новых направлений - Юго-Восточной Азии, Китая, Ближнего Востока - стали приходить новые компании, и большие, и маленькие. Есть аффилированные с крупными банками, они, соответственно, имеют обеспечение финансовой ответственности в виде банковской гарантии", - сказал Осауленко.

По данным ассоциации, в 2024 году наиболее популярными зарубежными направлениями у россиян стали Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ и Абхазия.

РСТ
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