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Минобороны РФ заявило о взятии села Западное в Харьковской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль село Западное в Харьковской области и нанесли удары по четырем бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Западное Харьковской область, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской область, Ямполь, Северск и Колодези (ДНР)", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, потери армии Украины за сутки составили: свыше 460 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.

В военном ведомстве сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.

"Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов", - заявили военные.

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР, сказали в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, потери украинской армии за сутки составили: до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар и Богатырь (ДНР)", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" составили: до 175 военнослужащих, три танка, пять автомобилей и три артиллерийских орудия иностранного производства.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской область. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Потери армии Украины за сутки составили: до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, сообщили в ведомстве.

Российские военные в течение суток средствами противовоздушной обороны уничтожили 114 украинских беспилотников, заявили в Минобороны.

По его информации, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область Украина
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