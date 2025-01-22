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Рябков заявил, что при Трампе появилось окно возможностей для договоренностей с США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Небольшое окно возможностей для договоренностей с новой администрацией США существует, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома, на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей", - сказал он, выступая в среду в Институте США и Канады РАН (ИСКРАН).

"Важно поэтому понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, как максимизировать возможности, минимизировать риски", - подчеркнул Рябков.

"Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок. Как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, тоже вопрос, требующий пристального внимания", - сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, ситуация в Соединенных Штатах в настоящий момент "беспрецедентная". "С победой Трампа, вопреки предсказаниям и доминирующей в американской международной политологии либерал-глобалистской группировке, США вступают и, наверное, уже вступили в новую реальность национал-популизма, классического экспансионизма, претензии на "доктрину Донро" (игра слов по аналогии с "доктриной Монро" - Дональд Трамп и Джеймс Монро - ИФ), как уже это прозвучало, и силовой геополитики без гуманитарной, гендерной и прочих оберток", - добавил замглавы МИД РФ.

Он считает, что предстоящий период в российско-американских и международных отношениях "будет сопряжен не просто с значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости".

В связи с этим возрастает роль ИСКРАН и других аналитических центров, на работу которых МИД России будет опираться при выработке рекомендаций для руководства, добавил Рябков.

"Трамп, несомненно, движим идеей, назовем вещи своими именами, мессианства, исторического мессианства. Не случайно он объявил в инаугурационной речи, что Господь спас его, чтобы сделать его страну снова великой. Это та реальность, которая в прошлом, наверное, отсутствовала с точки зрения объекта исследований", - подчеркнул замминистра.

МИД РФ США Сергей Рябков Дональд Трамп
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