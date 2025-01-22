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Минобороны заявило о потере Украиной почти 400 военных за сутки на курском направлении

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили свыше 390 военнослужащих, всего за время боевых действий там - до 54 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ в среду.

"За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены четыре танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 54000 военнослужащих, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - сказали в Минобороны РФ.

По словам военных, за все время также уничтожены: 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 97 станций радиоэлектронной борьбы, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 32 единицы инженерной и другой техники ВСУ.

Минобороны РФ
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