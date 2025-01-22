Законопроект о пополнении региональных фондов драгметаллов принят в I чтении

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает расширить источники пополнения региональных государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней.

Законопроект № 713625-8 в сентябре 2024 года внесла в палату депутат Галина Данчикова.

По действующему законодательству региональные государственные фонды драгоценных металлов и камней могут пополняться за счет закупок у работающих на рынке компаний, в том числе аффинажных, за счет приобретения уникальных самородков у компаний, которые занимаются их добычей; также разрешено пополнять фонды драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них, в случае передачи регионам по наследству или в дар.

Средства, которые тратятся на покупку этих ценностей для государственных фондов, должны учитываться в источниках финансирования дефицита бюджета региона. Средства, полученные от федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, не могут использоваться для формирования фондов.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает дополнить этот перечень возможностью пополнения фондов за счет приобретения ювелирных изделий у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, художников-ювелиров и других физических лиц.

Комитет по финансовому рынку при доработке текста документа ко второму чтению предложил прописать требования к таким изделиям и механизм их приобретения во избежание возможных злоупотреблений. Также нуждается в корректировке срок вступления закона в силу, так как в рамках редакции первого чтения предполагалось, что новые нормы заработают с 1 января 2025 года.