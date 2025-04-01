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Дума расширила источники пополнения региональных фондов драгоценных металлов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который расширяет источники пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ.

Документ № 713625-8 был внесен в парламент депутатом Галиной Данчиковой.

Согласно действующему законодательству, региональные государственные фонды драгоценных металлов и камней могут пополняться за счет закупок у работающих на рынке компаний, в том числе аффинажных, за счет приобретения уникальных самородков у компаний, которые занимаются их добычей; также разрешено пополнять фонды драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них, в случае передачи регионам по наследству или в дар.

Средства, которые тратятся на покупку этих ценностей для государственных фондов, должны учитываться в источниках финансирования дефицита бюджета региона. Средства, полученные от федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, не могут использоваться для формирования фондов.

Принятый закон предлагает дополнить этот перечень возможностью пополнения фондов за счет приобретения ювелирных изделий у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, художников-ювелиров и других физических лиц. При этом изделия должны иметь художественное или иное культурное значение

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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