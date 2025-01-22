Власти Энергодара сообщили об атаке беспилотников

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, сообщила пресс-служба администрации города.

"По предварительной информации зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, информация о разрушениях не поступала. При этом сохраняется угроза повторных атак.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 января.