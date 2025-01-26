В Энергодаре сбили украинский беспилотник

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника, обошлось без жертв, сообщил в воскресенье врио главы администрации города Максим Пухов.

"В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе - разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Это вторая попытка атаковать Энергодар на этой неделе - предыдущая была зафиксирована 22 января. Тогда тоже обошлось без пострадавших.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 5 января.