Минсельхоз России запустил программу генотипирования животных

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский Минсельхоз в 2025 году запустил программу генотипирования животных для выявления их лучших свойств, в ближайшие годы ведомство планирует существенно увеличить субсидирование этой работы. Об этом глава министерства Оксана Лут рассказала на XVI съезде Союза производителей молока.

"Мы с этого года вводим генотипирование (животных - ИФ). Генотипирование - штука не очень дешевая. В рамках нацпроекта по технологическому обеспечению продбезапасности есть субсидия (на эти цели - ИФ)", - заявила министр.

По ее словам, сейчас идут консультации с "Мираторгом", у которого есть такая лаборатория, на предмет удешевления этого процесса.

На поддержку этого направления в 2025 году предусмотрено 300 млн рублей.

"Со следующего года, надеемся, что будем выделять 800-900 млн рублей в год", - заявила министр.

По ее словам, обсуждается и "сотрудничество с Белоруссией, которая уже прошла этот этап, у них все поголовье генотипировано".

"Они готовы с нами работать, чтобы мы прошли этот этап быстрее. Разговариваем с Казахстаном и другими странами ЕАЭС, все готовы включиться в этот проект", - сказала Лут.