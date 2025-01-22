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Туристы из РФ могут оплатить разрешение на въезд в Израиль российской картой

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российские туристы могут оформить разрешение на въезд в Израиль (ETA-IL), оплатви его российской банковской картой через визового оператора VFS Global, сообщает пресс-служба Минтуризма страны.

"Этим способом могут воспользоваться граждане РФ и лица, временно пребывающие в РФ, которым необходима помощь в подаче заявлений и которые не располагают международными банковскими картами", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, стоимость подачи заявления составляет около 700 рублей, сервисный сбор VFS Global обойдется в $5. Оплата принимается в рублях наличными или российской банковской картой.

Сумма сбора в рублях устанавливается посольством Израиля в соответствии с действующим курсом валют. Для оплаты сбора заявителям необходимо лично предоставить внутренний и заграничный паспорта.

С 1 января 2025 года гражданам всех стран, с которыми у Израиля действует соглашение о безвизовом режиме, включая Россию, необходимо до вылета в Израиль оформлять электронное разрешение на въезд - ETA-IL.

Израиль РФ VFS Global
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