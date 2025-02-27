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Разрешение на въезд в Израиль с 27 февраля можно оплатить российской картой онлайн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские туристы смогут оплачивать электронное разрешение на въезд в Израиль российскими банковскими картами онлайн через визового оператора VFS Global, сообщает Минтуризма Израиля.

"С 27 февраля 2025 года оплатить разрешение на въезд ETA-IL можно онлайн российской банковской картой, не выходя из дома. Оплата доступна через сервис VFS Global. Для этого необходимо заполнить форму на сайте Управления народонаселения и миграции, получить номер заявления и далее перейти к его оплате на сайте визового оператора", - говорится в сообщении.

Стоимость подачи заявления составляет 25 израильских шекелей, а также сервисный сбор VFS Global в размере $5. Также граждане России могут оформить заявление очно в сервисном центре VFS Global и оплатить сбор российской картой или наличными, или самостоятельно через сайт Управления народонаселения и миграции международной банковской картой.

Как напомнил глава российского представительства Минтуризма Израиля, полномочный министр посольства страны в России Владимир Шкляр, страны объединяют прямые регулярные рейсы, благодаря которым можно комфортно добраться до Израиля.

С 1 января 2025 года гражданам всех стран, с которыми у Израиля действует соглашение о безвизовом режиме, включая Россию, необходимо до вылета в Израиль оформить электронное разрешение на въезд - ETA-IL. Изменения направлены на совершенствование процесса прохождения пограничного контроля, упорядочивание и оптимизацию обслуживания иностранных граждан, приезжающих в Израиль.

Израиль Минтуризма VFS Global Владимир Шкляр
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