Путин назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минувший год стал успешным для российской экономики благодаря совместной работе государства и делового сообщества, заявил на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

"В целом, и мы уже говорили об этом, прошлый год стал достаточно успешным для российской экономики. Ключевые макроиндикаторы благодаря ответственным, просчитанным и совместным действиям государства, делового сообщества, находятся в положительной зоне", - сказал президент.