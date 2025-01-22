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Путин назвал 2024 год достаточно успешным для российской экономики

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минувший год стал успешным для российской экономики благодаря совместной работе государства и делового сообщества, заявил на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

"В целом, и мы уже говорили об этом, прошлый год стал достаточно успешным для российской экономики. Ключевые макроиндикаторы благодаря ответственным, просчитанным и совместным действиям государства, делового сообщества, находятся в положительной зоне", - сказал президент.

Владимир Путин
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