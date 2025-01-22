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Путин анонсировал индексацию всех соцвыплат в 2025 году по фактической инфляции

Социальные пенсии он предложил проиндексировать уже с 1 января на 9,5%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Все социальные выплаты в 2025 году будут проиндексированы по фактической инфляции, сообщил на совещании по экономике президент Владимир Путин, предложив с 1 января года проиндексировать страховые пенсии на 9,5%.

"Социальные выплаты и пособия в этом году будут проиндексированы на фактическую инфляцию, а она по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центрального банка, составила 9,5%", - сказал он.

Он отметил, что инфляция оказалась и выше прогноза правительства. "На такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать... Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%, то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался, а она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше, инфляция. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%", - сказал Путин.

Он поручил проиндексировать пенсии фактически с 1 января. "Понимаю, что первый месяц года практически закончился, поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом, пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале", - сказал президент.

Владимир Путин Банк России
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