Экс-депутат Госдумы Глущенко осужден по делу об убийствах на Кипре в 2004 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга приговорил к длительному заключению бывшего депутата Государственной думы Михаила Глущенко по обвинению в организации убийств в 2004 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

"Глущенко назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет, по совокупности – 24 года в колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Гражданские иски о возмещении морального вреда удовлетворены на 8 млн рублей.

В прениях гособвинение просило приговорить Глущенко к 24,5 годам заключения в колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Защита же выступила за прекращение дела на основании истечения срока давности и освобождение фигуранта от наказания.

Вину Глущенко не признал.

Дело рассматривали с участием коллегии присяжных, которые в конце ноября вынесли вердикт, признав Глущенко виновным и не заслуживающим снисхождения.

Как установили следствие и суд, в начале 2000-х годов экс-депутат Госдумы обещал бизнесменам - братьям Шевченко, - обеспечивать безопасность предпринимательства и защитить от посягательств криминальных структур. Сумма вознаграждения на начало 2004 года составляла $50 тыс. в месяц. В СК полагают, что, когда один из братьев Шевченко сообщил Глущенко о прекращении сотрудничества, последний решился на вымогательство: требовал $10 млн либо акции ОАО "Метрополь". Предприниматель отказался, и тогда Глущенко якобы с целью запугать Шевченко организовал убийство его брата.

Согласно материалам дела, к совершению преступления Глущенко за $70 тыс. привлек своего знакомого и других соучастников. Предварительно установлено, что в марте 2004 года в доме Шевченко на Кипре подельники убили хозяина, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицу Викторию Третьякову.

Глущенко уже отбывает наказание в соответствии с ранее вынесенными приговорами. В 2013 году он был осужден Куйбышевским районным судом Петербурга на восемь лет строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей по обвинению в вымогательстве в особо крупных размерах. В 2015 году Октябрьский районный суд Петербурга признал Глущенко виновным по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в ноябре 1998 года. С учетом ранее вынесенного приговора ему было назначено 17 лет заключения в колонии строгого режима.

Фигурант неоднократно пытался освободиться условно-досрочно, но суд отказывал.

Глущенко был депутатом Госдумы второго созыва (1995-1999) от партии ЛДПР, работал в комитетах по обороне и геополитике.