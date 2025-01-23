Лекс Фридман обсуждает с Кремлем возможность взять интервью у Путина

Конкретной договоренности об этом пока нет

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Администрация президента России находится в контакте с американским журналистом Лексом Фридманом, однако договоренности о его интервью с Владимиром Путиным пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы действительно с ним на связи. Он выходил на нас и сказал, что хотел бы приехать в Москву. Он же родом из наших краев. Он бы хотел обсудить возможность интервью с президентом", - сказал Песков на брифинге.

"Пока каких-то точных договоренностей на этот счет нет, но мы действительно с Алексом в контакте. В любом случае будем рады его приезду в Москву", - отметил он.

Фридман 22 января заявил, что планирует приехать в Россию и взять интервью у президента Путина. До этого он взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

"Он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы. Чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют дополнительных разъяснений", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Фридман "будет один из тех, кого будем рассматривать и предлагать президенту".