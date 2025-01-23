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В "Газпроме" хотят сохранить монополию на экспорт трубопроводного газа до 2050 года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сохранение за "Газпромом" как собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ) исключительного права на экспорт газа природного в газообразном состоянии необходимо отразить в тексте обсуждаемой новой Энергетической стратегии, заявил в Госдуме начальник отдела ПАО "Газпром" из стратегического блока Алексей Сахаров.

Он сказал это на заседании секции по законодательному регулированию бюджетной, налоговой и инвестиционной деятельности в ТЭК экспертного совета при думском комитете по энергетике. Секция рассматривала вопрос "Об актуальных вопросах регулирования бюджетной, налоговой и инвестиционной деятельности с целью реализации "Стратегии развития энергетики до 2050 года".

Менеджер "Газпрома" подчеркнул: "Исключительное право ПАО "Газпром" на экспорт газа по трубопроводам приобретает особую актуальность в настоящее время, поскольку Общество ведет переговоры о поставках газа в КНР по проекту "Сила Сибири - 2" в объеме до 50 млрд куб. м в год".

"Как показали многолетние переговоры с китайской стороной, сохранение за "Газпромом" исключительного права на экспорт газа по трубопроводам значительно укрепляет переговорные позиции Общества и страны в целом", - заявил Сахаров.

В "Газпроме" также настаивают на включении в ЭС-2050 тезиса о создании механизма контроля и исключения конкуренции на мировом рынке - российского трубопроводного газа и СПГ. "Несмотря на снижение объемов экспорта газа в европейское Дальнее зарубежье, данный пункт сохраняет актуальность в связи с перенаправлением экспортных потоков российского газа на Восток и страны глобального Юга", - пояснил стратег концерна.

Также он призвал отразить в стратегическом документе постулат о "поддержании технологического единства, надёжности и безопасности работы Единой системы газоснабжения с сохранением структуры собственности и режима управления".

"Целостность ЕСГ как единого имущественного комплекса позволяет реализовывать программы газоснабжения и газификации за счет использования действующей инфраструктуры, оптимизировать капитальные затраты и эксплуатационные расходы по объектам нового строительства. А также выполнять одну из важнейших функций "Газпрома", отмеченную президентом, - обеспечение бесперебойного прохождения периода осенне-зимних максимумов", - пояснил он.

Стратег "Газпрома" обратил внимание, что эти тезисы в том числе соответствуют основным направлениям и задачам, поставленным в Доктрине энергетической безопасности России, что согласно закону "О стратегическом планировании в РФ" необходимо учитывать при разработке документов стратегического планирования, включая проект ЭС-2050.

Газпром СПГ Сила Сибири ЭС-2050 Алексей Сахаров
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