МИД РФ заявил о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия намерена расширять свое дипломатическое присутствие в Африке, планируется открытие дипмиссий в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Открытие российских посольств в государствах континента отвечает обоюдному с африканскими партнерами стремлению вывести наше многоплановое взаимодействие на качественно новый уровень", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Захарова напомнила, что в 2023 году начали функционировать российские дипмиссии в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. "На очереди - Нигер и Сьерра-Леоне", - сообщила дипломат. Она уточнила, что "речь идет о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году, тогда это было сделано по финансовым причинам".

"Также речь идет и об учреждении нового диппредставительства в республике Южный Судан", - отметила Захарова.