Поиск

МИД РФ заявил о планах открыть дипмиссии в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия намерена расширять свое дипломатическое присутствие в Африке, планируется открытие дипмиссий в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Открытие российских посольств в государствах континента отвечает обоюдному с африканскими партнерами стремлению вывести наше многоплановое взаимодействие на качественно новый уровень", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

Захарова напомнила, что в 2023 году начали функционировать российские дипмиссии в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. "На очереди - Нигер и Сьерра-Леоне", - сообщила дипломат. Она уточнила, что "речь идет о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году, тогда это было сделано по финансовым причинам".

"Также речь идет и об учреждении нового диппредставительства в республике Южный Судан", - отметила Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Южный Судан Сьерра-Леоне Нигер Африка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-владельцев "Макфы" и связанных лиц 19,7 млрд руб.

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал с экс-владельцев "Макфы" и связанных лиц 19,7 млрд руб.

Николай Патрушев недоволен подготовкой студентов по инженерным специальностям

Николай Патрушев недоволен подготовкой студентов по инженерным специальностям

"Газпром" предложил подключить независимые газовые компании к газификации регионов

Автодилеры ждут падения продаж новых легковых авто и LCV в РФ в 2025 г. на 15-25%

Автодилеры ждут падения продаж новых легковых авто и LCV в РФ в 2025 г. на 15-25%

В Кремле не увидели новизны в угрозах Трампа

В Кремле не увидели новизны в угрозах Трампа

Экс-депутат Госдумы Глущенко осужден по делу об убийствах на Кипре в 2004 году

Минтруд предложил в разы повысить декретные выплаты для студенток

Минтруд предложил в разы повысить декретные выплаты для студенток

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

В "Ленкоме Марка Захарова" ввели должности президента и худрука

Военная операция на Украине

Принято решение об отселении жителей Терезовки Шебекинского округа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5744 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе278 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии150 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });