Соцфонд РФ начал пересчет пенсий с учетом дополнительной индексации на 9,5%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Социальный фонд России начал пересчет страховых пенсий с учетом дополнительной индексации до уровня фактической инфляции 2024 года - 9,5%, необходимые документы уже внесены в правительство; граждане получат средства по обычному графику, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"С учетом задачи, которую вы поставили вчера, Социальный фонд уже пересчитывает размеры пенсий, увеличенные выплаты придут всем 39 млн пенсионеров в феврале, и тогда же будет перечислена доплата за январь месяц. Средства будут предоставлены гражданам по обычному графику доставки - с 3 по 25 число месяца, то есть каждый пенсионер получит увеличенные выплаты в привычное для него время. Необходимые для этого документы подготовлены уже и внесены в правительство", - сказал Котяков в четверг во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Глава Минфина Антон Силуанов, со своей стороны, отметил, что общий объем дополнительных средств, которые необходимо направить на повышение пенсий, пособий и пенсий военных пенсионеров составляет около 300 млрд рублей. "Деньги будут определены за счет бюджета Социального фонда и за счет федерального бюджета, так что ресурсами решение обеспечено", - сказал министр.

"В результате суммарной индексации средний размер страховой пенсии по старости составит порядка 24,9 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Минтруда в четверг.

Накануне Путин поручил провести дополнительную индексацию страховых пенсий на 9,5% в феврале - до уровня фактической инфляции по итогам 2024 года. На такое же значение будут повышены социальные выплаты и пособия.

Первоначально страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года. Однако инфляция по итогам прошлого года оказалась выше заложенного в бюджете значения. Котяков анонсировал дополнительное увеличение страховых пенсий по уровню фактической инфляции прошлого года. В феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь с учетом повышения, сообщал министр.

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%.