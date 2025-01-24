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В Брянске "Группа Кремний ЭЛ" остановила работу после атаки БПЛА

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - АО "Группа Кремний ЭЛ" (Брянск), занимающееся производством микроэлектроники, приостановило работу после атаки БПЛА в ночь на 24 января, сообщило предприятие.

Всего было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции.

"Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет", - уточняет пресс-служба.

"Минпромторг России находится на постоянной связи со всеми предприятиями прифронтовых территорий и при необходимости оказывает всю необходимую поддержку", - сообщила пресс-служба министерства.

АО "Группа Кремний ЭЛ" - правопреемник Брянского завода полупроводниковых приборов, одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.

Брянск Группа Кремний ЭЛ
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