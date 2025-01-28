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Генпрокуратура хочет взыскать с отвечавших за фортификации в Курской области 3,2 млрд рублей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура подала иск о взыскании более 3,2 млрд рублей с руководства Корпорации развития Курской области, а также группы предпринимателей в счет компенсации ущерба, нанесенного в ходе строительства оборонных сооружений в регионе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

Ответчиками по иску выступают гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, его бывшие и нынешние заместители, а также компании-подрядчики.

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В качестве третьих лиц по иску заявлены Минобороны России, управление капитального строительства Курской области, Корпорация развития Курской области, Минстрой региона.

Как установило надзорное ведомство, что в период с 2022 по 2023 год из федерального бюджета правительству Курской области было выделено 19,4 млрд рублей "для строительства защитных сооружений (блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид и рвов) с целью защиты страны от военной агрессии Украины".

По данным Генпрокуратуры, ответчики создали "видимость выполнения работ по строительству защитных сооружений и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов".

Ущерб от подобных действий составил 3,222 млрд рублей, считает надзорное ведомство. В связи с этим поставлен вопрос об аресте имущества ответчиков в качестве обеспечительных мер.

Как отмечается в иске, "имущество, полученное вследствие нарушения установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений, подлежит обращению исключительно в доход РФ и не может являться легальным объектом гражданского оборота, быть законным средством платежа и погашения обязательств перед кредиторами, а также находиться у кого-либо на законных основаниях".

Согласно иску, "до настоящего времени работы по возведению фортификационных сооружений не выполнены, срок исполнения контрактов - 31.12.2023, неоднократно переносился по надуманным основаниям, что существенно снизило обороноспособность Курской области как приграничной территории со стороны агрессора - Украины".

Генпрокуратура Минстрой Минобороны Владимир Лукин Курская область
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