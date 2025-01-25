Российские военные уничтожили за сутки 44 украинских дрона

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по инфраструктуре украинских аэродромов, за сутки сбиты 44 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, нанесены удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ, местам хранения и подготовки к боевому применению беспилотников.

Авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по позициям армии Украины в 132 районах, сообщило Минобороны.