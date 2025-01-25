Роскомнадзор сообщил о проблемах в работе TikTok в РФ и в других странах

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Жалобы на проблемы в работе сервиса TikTok поступают от пользователей из РФ, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба Роскомнадзора (РКН).

Российские пользователи в субботу стали жаловаться на сервисах по отслеживанию доступности ресурсов на сбои в работе TikTok в России. Подано уже несколько тысяч обращений.

Проблемы фиксируются в том числе у пользователей других стран, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, поступившем на запрос агентства.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.