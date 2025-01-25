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ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 360 военнослужащих

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили более 360 военных, всего за время боевых действий противник потерял там свыше 54,8 тыс. человек, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказали в министерстве.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 54 820 военных, говорится в сводке.

По данным Минобороны, подразделения группировки "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 12 бригад противника в районах 15 населенных пунктов в Курской области.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 12 населенных пунктов Курской области и пяти - на территории Сумской области, говорится в его сообщении.

С начала боев на курском направлении противник потерял 319 танков, 237 БМП, 183 БТРа, 1 622 боевые бронированные машины, 1 629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 100 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, сообщило Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Украина Сумская область
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