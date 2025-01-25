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"Роскосмос" показал спутниковый снимок самого крупного айсберга А23А

"Роскосмос" показал спутниковый снимок самого крупного айсберга А23А
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" в субботу опубликовала спутниковый снимок самого большого на планете айсберга А23а, который приближается к британскому острову Южная Георгия. Снимок сделан спутником "Метеор-М".

"По последним оценкам, площадь айсберга A23a - 3672 кв. км. и весит почти 1 трлн т. Он начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана", - говорится в сообщении.

В 1986 году в момент разрушения края шельфового ледника Фильхнера айсберг А23а откололся от Антарктиды. Он простоял на мели в море Уэдделла 30 лет. Весной 2023 года айсберг неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.

В июле 2023 года Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) сообщил, что А23а дрейфовал у берегов Антарктиды со скоростью более 150 километров в месяц.

"Будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном счёте дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году", - сообщал ААНИИ в 2023 году.

Роскосмос Антарктида Южный океан А23
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