Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зелёное в ДНР

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Зелёное в ДНР, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населкнный пункт Зелёное Донецкой народной республики", - говорится в его сообщении.

Войска группировки "Центр" в ходе боев нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка (ДНР). Противник потерял до 650 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сказали в ведомстве.

Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям четырех бригад противника в районах населенных пунктов Великая Новосёлка, Бурлацкое, Разлив и Вольное Поле (ДНР). Потери ВСУ составили до 150 военных, танк, боевая бронированная машина и три автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, сообщает Минобороны.

По его данным, войска группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах населенных пунктов Песчаное, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково, Куриловка Харьковской области и Ямполь (ДНР). Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Часов Яр Донецкой народной республики", - говорится в сводке ведомства.

Здесь потери ВСУ составили до 200 военных, бронетранспортер М113, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

Войска группировки "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районе Волчанска. Противник потерял до 40 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов, сказали в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Берислав Херсонской области. Противник потерял до 40 военных и семь автомобилей, сообщает министерство.