Военные РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие действия ВСУ и ВПК Украины

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что нанесли удары по объектам энергетики Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

Как сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, "нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению".

По данным ведомства, техника и личный состав ВСУ в течение суток поражались в 153 районах.