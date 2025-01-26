Поиск

Следствие выясняет причины аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Саратове

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Саратовский следственный отдел на транспорте Западного Межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Гагарин", сообщает пресс-служба ведомства.

"Вечером 26 января воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку на запасную полосу аэропорта Саратов. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Гагарина", в воскресенье на запасной аэродром "Гагарин" прибыл рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту "Москва - Сочи".

С пассажирами работают представители авиакомпании.

В свою очередь телеграм-канал компании "Аэрофлот" сообщил, что "в целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU1126 Москва - Сочи за 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла".

Посадка в аэропорту Саратова выполнена в штатном режиме. Из Москвы направлен резервный борт, говорится в сообщении.

Ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23:30 по местному времени (22:30 по Москве), отмечается в пресс-релизе.

Аэрофлот Саратов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 26 января

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населённый пункта Великая Новосёлка в ДНР

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зелёное в ДНР

На полигон в Семикаракорске закрыли доступ фур с замазученным песком с Кубани

Шахтер погиб на руднике "Таймырский"

Разлив мазута в Керченском проливе

Кабмин выделил 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий ЧС с танкерами

Разлив мазута в Керченском проливе

Повторные выбросы мазута произошли на Черноморском побережье

Повторные выбросы мазута произошли на Черноморском побережье
Разлив мазута в Керченском проливе

Песок с мазутом с побережья Черного моря не будут утилизировать в Ростовской области

Песок с мазутом с побережья Черного моря не будут утилизировать в Ростовской области

Над тремя областями РФ сбито за ночь 15 украинских дронов

В аэропортах Казани и Ижевска введены ограничения на вылет и прилет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5763 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе298 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2137 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });