Следствие выясняет причины аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Саратове

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Саратовский следственный отдел на транспорте Западного Межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки самолета в аэропорту "Гагарин", сообщает пресс-служба ведомства.

"Вечером 26 января воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку на запасную полосу аэропорта Саратов. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Гагарина", в воскресенье на запасной аэродром "Гагарин" прибыл рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту "Москва - Сочи".

С пассажирами работают представители авиакомпании.

В свою очередь телеграм-канал компании "Аэрофлот" сообщил, что "в целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU1126 Москва - Сочи за 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла".

Посадка в аэропорту Саратова выполнена в штатном режиме. Из Москвы направлен резервный борт, говорится в сообщении.

Ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23:30 по местному времени (22:30 по Москве), отмечается в пресс-релизе.