Правительство поддержит законопроект о снижении до 14 лет возраста присяги гражданина

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правительство планирует поддержать проект закона о снижении возраста принесения присяги при принятии российского гражданства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва на инициативу.

Положительный отзыв утвержден 27 января на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сказал собеседник агентства.

Одобренный законопроект № 769953-8 снижает возраст лиц, обязанных приносить присягу гражданина при принятии российского гражданства, с 18 до 14 лет. Он также определяет, что решение о приеме в гражданство считается недействительным, если лицо отказалось от принесения присяги.

Сейчас действуют нормы об отмене решения о приеме в гражданство, если лицо не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в российское гражданство.

Поправки внесены в закон № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".