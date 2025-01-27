ФСБ РФ к 80-летию освобождения Освенцима публикует архивные показания одного из надсмотрщиков концлагеря

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ публикует архивные рассекреченные протоколы допросов сотрудника Освенцима Юзефа Печки, касающиеся массовых убийств мирных граждан.

"27 января 1945 года, 80 лет назад, части 106-го стрелкового корпуса (ск) 60-й армии 1-гоУкраинского фронта и 115 ск 59 армии 4-го Украинского фронта освободили уцелевших узников концентрационного лагеря "Освенцим", известного на Западе как "Аушвиц" (нем. Konzentrationslager Auschwitz). В январе 2007 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила день освобождения "Освенцима"-"Аушвица" Международным днем памяти жертв Холокоста", - сообщил ЦОС.

В ФСБ напомнили, что концлагерь был создан по личному указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в 1939 году как место содержания политических заключенных из числа поляков. После нападения Германии на Советский Союз сюда стали помещать советских военнопленных солдат, на которых в августе 1941 года эсэсовцы впервые испытали умерщвление газом.

"B целях экономии в качестве основного средства массового уничтожения заключенных немцы использовали газовые камеры, куда людей загоняли под предлогом прохождения обязательной санитарной обработки. Тела задохнувшихся узников сжигали в специально возведенных крематориях, 52 печи которых работали круглые сутки, но были не в состоянии сжечь все трупы детей, стариков, женщин и считавшихся в силу возраста или физического состояния непригодными к рабскому физическому труду на благо "Третьего рейха", - рассказали в спецслужбе.

По разным данным, за период существования концлагеря "Освенцим" были убиты не менее 4 млн человек.

В ФСБ рассказали, что еще до освобождения концлагеря сотрудники органов контрразведки "Смерш" НКО СССР начали собирать и документировать свидетельства о преступлениях администрации "Освенцима" и согласившихся на сотрудничество с нацистами заключенных, поскольку было известно, что нацисты помимо охранников из местного польского населения активно использовали в своих интересах т. н. "капо".

Среди арестованных сотрудниками "Смерш" концлагеря смерти "Освенцим" был Юзеф Печка, который до осени 1939 года служил в польской армии и в том же году попал в немецкий плен. Через два месяца Печка из лагеря военнопленных был освобожден и принял германское гражданство.

"В 1940 году за попытку уклонения от службы в вермахте Печка на три года был заключен в концлагерь, где быстро сделал "карьеру" став надсмотрщиком транспортной команды. В 1943 году Печка отбыл свой срок наказания и освобожден из концлагеря", - сказали в ЦОС.

На допросе 12 июля 1945 года, которые публикуются на сайте ФСБ, Печка дал следующие показания: "...Я действительно имел возможность бежать из лагеря, но этого не сделал потому, что не находил для себя нужным совершать побег, ибо, находясь на службе унтер-капо и капо, не испытывал трудностей лагерной жизни".

"Как надсмотрщик я ежедневно сопровождал и присутствовал на всех работах, производившихся моими заключенными, и будучи вооружен палкой,

систематически избивал их за то, что они медленно и неохотно работали... Каждую ночь одной только моей группой к крематориям подвозилось

от 100 до 500 трупов умерщвленных людей... Эсэсовцы, унтер-капо, капо (надсмотрщики) и старшие блоков чинили зверские издевательства над заключенными людьми в лагере, изнуряли непосильными работами, избивали их и убивали, принимая этим самым активное участие в уничтожении невинных людей... Лагерь в городе Освенцим был построен немцами вскоре после оккупации Германией Польши и являлся лагерем смерти", - показал Печка.

В ЦОС добавили, что за время следствия Печка заболел шизофренией и был направлен на лечение в психиатрическую больницу, а в 1955 году передан представителям Германской Демократической Республики.