Поиск

"СПБ биржа" сообщила о возобновлении приема заявок на торгах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщила о возобновлении возможности подачи заявок на торгах для ценных бумаг с 22:50 по Москве.

Согласно сообщению биржи, заявки могут подаваться во всех режимах торгов, за исключением режима переговорных сделок с кодом расчетов Т0, режима торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчета Т0Т1, Т0Т2 и режима торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчета Т0Т1.

Прием заявок был приостановлен с 19:00 по Москве. "СПБ биржа" поясняла, что это связано с "обнаружением замедления штатных процессов".

Вечерняя сессия на "СПБ бирже" проводится с 19:05 до 23:50 по Москве.

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывшему топ-менеджеру "Роснано" Кушнареву предъявлено обвинение в мошенничестве

Что произошло за день: понедельник, 27 января

Картаполов ждет, что применение электронных повесток в весенний призыв расширится

Картаполов ждет, что применение электронных повесток в весенний призыв расширится

Послу Молдавии в Москве выражен протест в связи с заявлениями молдавских политиков

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Правительство поддержит возможность заочного привлечения иноагентов к ответственности

Кабмин разрешил использовать маткапитал для строительства частных домов с эскроу

Кабмин разрешил использовать маткапитал для строительства частных домов с эскроу
Разлив мазута в Керченском проливе

Свыше 600 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });