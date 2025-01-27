"СПБ биржа" сообщила о возобновлении приема заявок на торгах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщила о возобновлении возможности подачи заявок на торгах для ценных бумаг с 22:50 по Москве.

Согласно сообщению биржи, заявки могут подаваться во всех режимах торгов, за исключением режима переговорных сделок с кодом расчетов Т0, режима торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчета Т0Т1, Т0Т2 и режима торгов "Безадресное репо с Центральным контрагентом" с кодом расчета Т0Т1.

Прием заявок был приостановлен с 19:00 по Москве. "СПБ биржа" поясняла, что это связано с "обнаружением замедления штатных процессов".

Вечерняя сессия на "СПБ бирже" проводится с 19:05 до 23:50 по Москве.