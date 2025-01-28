ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске подозреваемого в подготовке к теракту

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Новороссийске подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

"Мужчина инициативно связался с представителями проукраинской террористической организации посредством Telegram. Впоследствии он получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде тайниковой закладки для дальнейшего использования при подготовке совершения террористического акта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан после извлечения самодельного взрывного устройства из схрона.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).