Штрафы за нарушение формы маркировки контента иноагентов составят до 50 тысяч рублей

Ответственность за полное отсутствие маркировки предлагается ужесточить

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - За маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы предлагается взимать штраф до 50 тысяч рублей, заявил председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По его словам, "сегодня ряд иностранных агентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы".

Также Пискарев отметил, что "размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки".

Кроме того, предлагается установить повышенную административную ответственность за полное отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, сообщил депутат.