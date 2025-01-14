В Госдуму внесут законопроекты о защите образования от иноагентов

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что к внесению в парламент подготовлен пакет законопроектов, направленных на защиту российского образования от влияния иноагентов.

"Подготовили очередной пакет законопроектов о защите суверенитета нашей страны; мы хотим защитить наши самые чувствительные отрасли внутренней политики, такие как образование и педагогика от влияния иноагентов полностью, - сказал он журналистам. - ы не хотим, чтобы иноагенты имели влияние на наше просвещение и образование".

"До конца месяца рассчитываем внести эти инициативы в Госдуму", - ответил Пискарев на вопрос "Интерфакса".

Законопроекты подготовлены депутатами комиссии по противодействию иностранному вмешательству.

Законодательство уже запрещает иностранным агентам преподавать и заниматься просвещением, а созданный ими контент запрещен для распространения среди несовершеннолетних.