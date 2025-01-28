Штраф для иноагентов за несоблюдение требований Минюста предложили повысить в десятки раз

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Штрафы для иностранных агентов за несоблюдение требований Минюста могут вырасти в десятки раз. Эту и другие законодательные инициативы рассмотрела комиссия Госдумы по иностранному вмешательству. Законопроекты представил глава комиссии Василий Пискарев.

"Предлагается увеличить размер штрафа для граждан в диапазоне от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - сказал Пискарев журналистам.

"Действующее наказание в виде предупреждения или штрафа - от 500 рублей до 1000 рублей для граждан и от 2000 рублей до 4000 рублей для должностных лиц, - как показала практика, не удерживает от правонарушений, - продолжил депутат. - Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа".

Рассмотренные комиссией законопроекты скоро будут внесены в Госдуму, добавил Пискарев.

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил журналистам, что после наделения гражданина статусом иноагента, он, как правило выезжает за рубеж.

"Находясь за границей, они (иноагенты - ИФ) не несут никакой ответственности. Не несли. После этих изменений они будут нести эту ответственность - все доходы, которые будут появляться у них в России, будут оседать на спецсчетах", - сказал Свириденко.

Он отметил, что со спецсчетов доходы иноагентов "по решению суда будут списываться за эти нарушения, за которые они сейчас не отвечают, - в бюджет".