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В Госдуме в феврале-марте пройдут три "правительственных часа"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В феврале-марте в Госдуме пройдут "правительственные часы" по вопросам стратегии развития образования, кадрового обеспечения образовательных и медицинских организаций и приоритетов внешней политики РФ, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"В феврале-марте запланировано проведение трех "правительственных часов", - сказал Жуков на пленарном заседании в среду.

Так, 11 февраля состоится "правительственный час" с участием заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, министра просвещения Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева. Он будет посвящен теме "О разработке стратегии развития образования в Российской Федерации".

"Подготовкой этого "правительственного часа" занимается рабочая группа под руководством первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова", - отметил Жуков.

Он также сообщил, что 19 февраля состоится "правительственный час" с участием министра иностранных дел - Сергея Лаврова; он выступит с докладом: "О приоритетах внешней политики РФ".

На 5 марта запланирован "правительственный час" на тему: "О кадровом обеспечении медицинских и образовательных организаций". На него приглашены заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщил Жуков.

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