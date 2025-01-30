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В России будут судить британца по делу о наемничестве и теракте

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Военный суд в РФ рассмотрит уголовное дело по обвинению британца Джеймса Андерсона в преступлениях в Курской области в составе украинских вооруженных сил, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"СК России завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона. Он обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале СКР.

Как установили следователи, "Андерсон за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ".

"В середине ноября 2024 года Джеймс Андерсон, вооруженный автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересек государственную границу Российской Федерации и вторгся на территорию Курской области. Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступные действия против мирного населения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Андерсон был задержан на территории Курской области, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - добавили в СКР.

РФ Великобритания Джеймс Скотт Рис Андерсон
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