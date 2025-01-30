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Москва обвинила Кишинев в препятствовании любых механизмов гумпомощи Приднестровью

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия крайне обеспокоена действиями властей Молдавии, которые препятствуют разрешению ситуации с обеспечением газом Приднестровья, заявили в российском МИД.

"Мы крайне обеспокоены затягиванием решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию", - говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

На Смоленской площади отметили, что Россия предложила механизм закупки газа и его доставки в Приднестровье в новых условиях, однако Кишинев воспрепятствовал реализации предложенной схемы. Затем о выделении гранта на 30 млн евро на покрытие энергетических потребностей региона объявил Евросоюз, эту помощь приветствовал Тирасполь, однако Кишинев "и здесь стал выдвигать условия и оговорки".

"Экономические и социальные трудности для Приднестровья стремительно нарастают. Причины все новых проволочек и возражений молдавской стороны против предлагаемых внешними партнерами вариантов действий непонятны", - говорится в сообщении.

"Власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза. Это является грубым нарушением Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования приднестровского кризиса, в котором содержится четкое обязательство не допускать применения "любых санкций и блокад" и устранять "любые помехи на пути движения товаров, услуг и людей"", - подчеркнули в МИД.

Евросоюз МИД Приднестровье Тирасполь Молдавия Мария Захарова
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