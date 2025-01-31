Глава Приднестровья заявил, что газа для отопления домов и соцобъектов уже нет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Запас газа для отопления жилых домов и социальных учреждений в Приднестровье уже исчерпан, заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Если (рассматривать ситуацию - ИФ) с точки зрения поддержания в исправном техническом состоянии газотранспортной системы и давления в многоэтажной застройке, то (запасов газа - ИФ) хватит где-то еще дней на пять. А если мы говорим об отоплении домов граждан и социальных объектов, то газа уже, в принципе, нет", - сказал Красносельский.

Он сообщил, что соцобъекты в регионе отапливаются благодаря котельным, работающим на дизельном топливе, так как "газ уже закончился".

"То есть если, к примеру, неделю назад такие социальные объекты, как больницы (их 11), коррекционные учреждения (их больше 10), топились еще газом, то на сегодня мы эти учреждения перевели на котельное дизельное топливо. И обеспечиваем людей теплом, конечно же, но через другие источники. Газа нет", - уточнил глава ПМР.

Он подчеркнул, что "население Приднестровья очень сильно страдает".

"Мы уже практически месяц зимой находимся без тепла и должного количества света, электроэнергии", - напомнил Красносельский.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. На этом фоне "Газпром" ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа. С 10 декабря в Приднестровье и с 16 декабря в правобережной Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в экономике.

Неделю назад Красносельский сообщил, что запасы газа в Приднестровье закончатся к концу января, "через пару дней буквально". Он обратился к ООН с призывом помочь в преодолении энергетического и гуманитарного кризиса в регионе. В своем письме Красносельский подчеркивал, что "при этом у ПМР нет гарантированного запаса газа или угля для выработки электроэнергии".

"Поэтому проблему нужно решать срочно. Счет времени идет буквально на считанные дни. Если до 30 января 2025 года поставка газа в Приднестровье не будет обеспечена, произойдут техногенные процессы разгерметизации общей системы и домовых сетей, делающие невозможной оперативную поставку газа населению даже при его наличии", - отмечалось в письме, адресованном генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН.