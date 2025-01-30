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Отчет о конкурсном производстве должны публиковать в течение 10 дней с момента решения суда о его завершении

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Арбитражный управляющий будет обязан опубликовать отчет по итогам конкурсного производства в деле о банкротстве в течение 10 дней с даты принятия судом определения о завершении этого этапа процедуры, говорится в законопроекте, разработанном Минэкономразвития.

Изменения предлагается внести в закон о несостоятельности, их опубликовал на своем сайте президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Нормы закона о банкротстве обязывают управляющего в течение 10 дней с даты завершения той или иной процедуры несостоятельности опубликовать отчет о ней в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве) и одновременно оговаривают, что конкурсное производство считается завершенным с даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ. За неисполнение этой обязанности в срок КоАП предусматривает ответственность - от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Конституционный суд России в октябре 2024 года поручил правительству конкретизировать порядок определения срока для публикации отчета о завершении конкурсного производства, поскольку действующее регулирование, как констатировал суд, допускает два варианта: отсчет как с момента вынесения акта суда, так и с момента исключения должника из ЕГРЮЛ.

До внесения корректив в закон КС установил временный порядок: по завершенным после 7 октября 2024 года конкурсным производствам управляющие должны публиковать отчеты в течение 10 дней с даты принятия арбитражным судом соответствующего определения.

Теперь такой порядок Минэкономразвития предложило закрепить и в законе о несостоятельности - отсчет срока на публикацию с даты вынесения судом решения о завершении конкурсного производства.

Конституционный суд Минэкономразвития Федресурс
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