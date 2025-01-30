Апелляция рассмотрит жалобы Татьяны Ким и Владислава Бакальчука 26 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - 10 Арбитражный апелляционный суд 26 февраля рассмотрит жалобы Татьяны Ким и Владислава Бакальчука на решение суда первой инстанции по двум искам оппонентов, связанным со спором вокруг Wildberries. Даты запланированных заседаний появились в карточках обоих дел, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Осенью Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в июне. В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". До завершения передачи активов в "РВБ" "Стинн" владела 99% ООО "Русс Аутдор". Владислав Бакальчук выступает против сделки.

Бакальчук является владельцем 1% ООО "Вайлдберриз" и 100% ООО "ВБ Девелопмент". Сам он заявлял, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

В октябре Бакальчук подал иск в попытке оспорить сделку о передаче активов Wildberries в объединенную с Russ компанию. Разбирательство было инициировано против ООО "Вайлдберриз", ООО "РВБ" и Ким.

Татьяна Ким, в свою очередь, через суд попыталась взыскать с Бакальчука 37 млрд рублей; соистцом по делу выступило ООО "ВБ Девелопмент". После подачи иска Ким заявляла, что Бакальчук и его команда лишили компанию примерно 37 млрд рублей и дестабилизировали бизнес.

В декабре Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворять иски как Ким, так и Бакальчука.