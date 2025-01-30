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Экс-гендиректор "Фонбет" Анохин арестован по делу о коррупции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве Тверской суд по ходатайству следствия арестовал до 29 марта бывшего гендиректора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина, обвиняемого в даче особо крупной взятки, передал корреспондент "Интерфакса"

Анохину предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Защита просила суд отказать следствию и настаивала на возможности избрания Анохину более мягкой меры пресечения.

Как заявил в суде адвокат Анохина, его подзащитный оформил явку с повинной, признал вину в полном объеме, дал изобличающие других участников коррупционной схемы показания и предоставил следствию доступ к своему телефону.

Из материалов суда также следовало, что Анохин, кроме российского, имеет гражданство Мексики.

Анохин отметил в суде, что продолжает быть трудоустроенным в должности гендиректора "Фонбет". В компании днем ранее это отрицали.

На такой же срок, как и Анохину, суд избрал меру пресечения другому фигуранту делу - юристу Степану Грицкову, которому вменяется посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК).

По версии следствия, Анохин в декабре 2024 года решил передать взятку оперативному сотруднику, чтобы избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы.

Однако, сообщили в СК, один из посредников и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте, и после передачи денег цепочка посредников, а также Анохин были задержаны.

В прокуратуре Московской области уточнили, что посредники договорились передать 10 млн рублей оперативному сотруднику, ведущему разработку, при этом Анохину они сообщили о требуемой сумме в 60 млн рублей.

Помимо Анохина и Грицкова, по делу был также задержан один из руководителей подразделений московского МВД. По данным СМИ, речь идет о замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы Сергее Биволе. Еще двое фигурантов, по данным следствия, скрылись.

Тверской суд ФСБ Сергей Анохин Фонбет Степан Грицков
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