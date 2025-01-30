Один из руководителей подразделений МВД Москвы задержан по делу о коррупции

Архивное фото Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Гендиректор букмекерской компании, один из руководителей подразделений московского МВД и юрист задержаны в Подмосковье и обвиняются во взяточничестве на 60 млн рублей, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По уголовному делу о коррупции задержаны генеральный директор букмекерской компании, один из руководителей подразделений столичного МВД, а также юрист. Им предъявлены обвинения в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, "директор букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей".

"Однако один из посредников, и непосредственно оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, принимали участие в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

В СКР не уточнили имен обвиняемых.

Между тем, по данным информированного источника "Интерфакса", речь идет о бывшем гендиректоре букмекерской компании "Фонбет" Сергее Анохине. О задержании Анохина по подозрению в даче взятки ранее сообщали СМИ.