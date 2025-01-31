По делу гендиректора "Фонбета" Анохина задержаны еще трое

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По делу о взятке гендиректора букмекерской конторы "Фонбет" Сергея Анохина задержаны еще три подозреваемых посредника, сообщил телеграм-канал Следственного комитета.

"Среди задержанных один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, адвокат и бывший сотрудник полиции, - говорится в сообщении. - Всем троим предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)".

По версии следствия, директор букмекерской компании, "желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, а также органов УЭБиПК ГУ МВД России по Москве, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через цепочку посредников передал деньги в размере 60 млн рублей".

"Следствием установлено, что 10 млн рублей получил начальник одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для дальнейшей передачи неустановленным должностным лицам УЭБиПК ГУ МВД России по Москве", - говорится в сообщении.

Еще 10 млн рублей, по версии СКР, "должны были быть переданы оперативному сотруднику ФСБ, который вместе с одним из посредников принял участие в оперативном эксперименте и после передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны".

В СК напомнили, что два фигуранта дела уже арестованы. В Тверской суд 31 января будет направлено ходатайство о мере пресечения еще четверых.

Тверской суд 30 января арестовал до 29 марта Анохина, обвиняемого в даче особо крупной взятки, и юриста Степана Грицкова, которому вменили посредничество при даче взятки.

Адвокат Анохина в суде заявил, что его клиент оформил явку с повинной, признал вину в полном объеме, дал изобличающие других участников коррупционной схемы показания и предоставил следствию доступ к своему телефону.

Кроме Анохина и Грицкова по делу был также задержан один из руководителей подразделений ГУ МВД Москвы.