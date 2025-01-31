Пожар возник на НПЗ в Волгоградской области после падения обломков БПЛА

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников в Волгоградской области начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, есть пострадавший, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью, 31 января, дежурными средствами ПВО Министерства обороны на территории Волгоградской области была отражена атака восьми БПЛА. В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован", - приводятся слова губернатора в телеграм-канале областной администрации.

Бочаров добавил, что пострадал рабочий, его госпитализировали.