Поиск

При обстрелах белгородского города Шебекино за сутки повреждены 11 частных домов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Число поврежденных в результате воздушных атак ВСУ за минувшие сутки жилых домов в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области увеличилось до 11, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Повреждено 11 частных домов, два легковых автомобиля и линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам в городе Шебекино после согласования с Минобороны РФ", - написал губернатор в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Вознесеновка и Новая Таволжанка за сутки со стороны Украины выпущено десять боеприпасов в ходе трех обстрелов, а также совершены атаки с помощью семи беспилотников, шесть из которых сбиты.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино в результате трех обстрелов ВСУ выбиты окна, посечены фасады и заборы в семи частных домовладениях. Кроме того, в селе Безлюдовка в результате детонации БПЛА ВСУ в одном частном домовладении повреждены остекление и забор.

Шебекино Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Авиакатастрофа в Вашингтоне

МИД РФ сообщил о трех погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

МИД РФ сообщил о трех погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

В МВД РФ сообщили о задержании трех топ-менеджеров "Роснано"

В МВД РФ сообщили о задержании трех топ-менеджеров "Роснано"

Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2 тыс. кв. м

В Москве горит административное здание на 1,5 тыс. кв. м

"Золотой орел" объявит лауреатов премии за 2024 год

РЖД предложили обязать собственников подвижного состава регистрировать вагоны за квартал до сдачи

РЖД предложили обязать собственников подвижного состава регистрировать вагоны за квартал до сдачи
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Посольство России в США находится в контакте с властями в связи с авиакатастрофой

На Кубани чиновника заподозрили в краже 105 тысяч тонн песка

Что произошло за день: четверг, 30 января

Минюст зарегистрировал указание о повышении ценза для "квалов" до 12 млн рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5785 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне22 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе305 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2145 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });