При обстрелах белгородского города Шебекино за сутки повреждены 11 частных домов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Число поврежденных в результате воздушных атак ВСУ за минувшие сутки жилых домов в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области увеличилось до 11, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Повреждено 11 частных домов, два легковых автомобиля и линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам в городе Шебекино после согласования с Минобороны РФ", - написал губернатор в своем телеграм-канале в пятницу.

По его данным, по городу Шебекино, селам Безлюдовка, Вознесеновка и Новая Таволжанка за сутки со стороны Украины выпущено десять боеприпасов в ходе трех обстрелов, а также совершены атаки с помощью семи беспилотников, шесть из которых сбиты.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино в результате трех обстрелов ВСУ выбиты окна, посечены фасады и заборы в семи частных домовладениях. Кроме того, в селе Безлюдовка в результате детонации БПЛА ВСУ в одном частном домовладении повреждены остекление и забор.