Житель белгородского села ранен в результате атаки дрона

Военные сообщили о нейтрализации восьми дронов над Белгородчиной

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Белгородском районе беспилотник атаковал село Новая Деревня, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В городской больнице №2 в Белгороде у пострадавшего диагностировали баротравму и осколочное ранение головы. Его оставили в больнице.

Информация о последствиях атаки уточняется.

"31 января с 18:30 до 21:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области", - сообщило Минобороны.