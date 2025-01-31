Житель белгородского села ранен в результате атаки дрона
Военные сообщили о нейтрализации восьми дронов над Белгородчиной
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Белгородском районе беспилотник атаковал село Новая Деревня, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В городской больнице №2 в Белгороде у пострадавшего диагностировали баротравму и осколочное ранение головы. Его оставили в больнице.
Информация о последствиях атаки уточняется.
"31 января с 18:30 до 21:00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области", - сообщило Минобороны.