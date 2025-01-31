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Дрейфовавшему два месяца в Охотском море путешественнику предъявили обвинение

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение Михаилу Пичугину, единственному выжившему из трех путешественников, дрейфовавших два месяца на катамаране в Охотском море, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Станислав Асташенко в пятницу.

"Вчера, 30 января, Пичугину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ - нарушения правил, соответственно, при эксплуатации судна", - отметил Асташенко.

По данным следствия, поломка мотора произошла в 19,2 км от берега, а Пичугин не имел права эксплуатировать маломерное судно "Байкат 470" на расстоянии далее, чем 1,6 морских миль (около 3 км) от берега. Также не было проведено надлежащее техническое обслуживание подвесного лодочного мотора. В частности, не проведена очистка охлаждающей системы от отложения солей, что и привело к поломке мотора.

"Судоводитель Пичугин не обеспечил безопасность плавания судна, безопасность пассажиров, находящихся на судне. Что, собственно, и привело к длительному бесконтрольному дрейфу судна по акватории Охотского моря. И, как следствие, трагические обстоятельства в виде смерти двух лиц, сына и отца", - заметил следователь.

Как сообщалось, в начале августа прошлого года двое братьев, а также 15-летний сын одного из них отправились в путешествие на лодке катамаранного типа "Байкат 470" от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, до города Оха в Сахалинской области через Сахалинский залив. Скоро связь с ними прервалась.

Пропавших искали месяц, за это время спасатели обследовали около 195 тыс. кв. км водной поверхности и более 10 тыс. км побережья. Катамаран обнаружили моряки рыболовного судна "Ангел" вечером 14 октября у берегов Камчатки.

СКР Хабаровский край Охотское море Сахалинская область
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