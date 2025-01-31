“Единая Россия” проведет в школах и вузах РФ конкурс музеев "Знать, чтобы помнить"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "Единая Россия" проведет конкурс школьных и вузовских музеев, посвященных теме исторической памяти, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"Единая Россия" в 2025 году проведет Всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций "Знать, чтобы помнить". Призовой фонд для различных категорий победителей составит от 200 до 500 тысяч рублей", - сообщил Якушев в пятницу на заседании оргкомитета партии "Наша Победа".

Он отметил, что в прошлом году участниками конкурса стали 1400 музеев школ и вузов из 81 региона, имеющих экспозиции, посвященные землякам-участникам СВО; впервые в конкурсе приняли участие 50 высших учебных заведений. "Победителями федерального этапа стали 90 музеев. В этом году рассчитываем на такое же активное и заинтересованное участие сельских и городских музеев школ, учреждений дополнительного образования, вузов", - отметил секретарь Генсовета.

Якушев также сообщил, что "Единая Россия" организует обсуждения мест установки стел "Город трудовой доблести" в семи новых обладателях почетного звания. Они пройдут в штабах общественной поддержки партии, социальных сетях и на интернет-ресурсах.

15 января президент РФ поддержал предложение "Единой России" о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" семи городам. Это Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий, Салехард.

В свою очередь председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что "Единая Россия" 25 апреля проведет международную акцию "Диктант Победы".

По его словам к подготовке заданий традиционно подключатся эксперты Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

"Проект давно перешагнул границы нашей страны. В прошлом году диктант писали более 2 миллионов человек на 30 тысячах площадок. Рассчитываю, что в этом году интерес к акции будет не меньше, - отметил Нарышкин.