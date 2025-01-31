Поиск

“Единая Россия” проведет в школах и вузах РФ конкурс музеев "Знать, чтобы помнить"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "Единая Россия" проведет конкурс школьных и вузовских музеев, посвященных теме исторической памяти, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"Единая Россия" в 2025 году проведет Всероссийский конкурс музеев общеобразовательных организаций "Знать, чтобы помнить". Призовой фонд для различных категорий победителей составит от 200 до 500 тысяч рублей", - сообщил Якушев в пятницу на заседании оргкомитета партии "Наша Победа".

Он отметил, что в прошлом году участниками конкурса стали 1400 музеев школ и вузов из 81 региона, имеющих экспозиции, посвященные землякам-участникам СВО; впервые в конкурсе приняли участие 50 высших учебных заведений. "Победителями федерального этапа стали 90 музеев. В этом году рассчитываем на такое же активное и заинтересованное участие сельских и городских музеев школ, учреждений дополнительного образования, вузов", - отметил секретарь Генсовета.

Якушев также сообщил, что "Единая Россия" организует обсуждения мест установки стел "Город трудовой доблести" в семи новых обладателях почетного звания. Они пройдут в штабах общественной поддержки партии, социальных сетях и на интернет-ресурсах.

15 января президент РФ поддержал предложение "Единой России" о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" семи городам. Это Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий, Салехард.

В свою очередь председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сообщил, что "Единая Россия" 25 апреля проведет международную акцию "Диктант Победы".

По его словам к подготовке заданий традиционно подключатся эксперты Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

"Проект давно перешагнул границы нашей страны. В прошлом году диктант писали более 2 миллионов человек на 30 тысячах площадок. Рассчитываю, что в этом году интерес к акции будет не меньше, - отметил Нарышкин.

Владимир Якушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РАЭК отмежевалась от уголовного дела Гребенникова

РАЭК отмежевалась от уголовного дела Гребенникова
Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор расширит исследования морской воды и песка в Керченском проливе

Мишустин требует от нового премьера Киргизии положить конец противоправным действиям местных чиновников в отношении российских компаний

Мишустин требует от нового премьера Киргизии положить конец противоправным действиям местных чиновников в отношении российских компаний
Разлив мазута в Керченском проливе

В затонувших танкерах "Волгонефть" может оставаться около 3900 тонн мазута

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

Песков отказался комментировать сообщения СМИ о военных КНДР в Курской области

Разлив мазута в Керченском проливе

Новые выбросы мазута выявлены на семи пляжах Кубани

Новые выбросы мазута выявлены на семи пляжах Кубани

"Ростелеком" объяснил краткосрочный интернет-сбой нештатной ситуацией в Чувашии

Авиакатастрофа в Вашингтоне

МИД РФ сообщил о трех погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

МИД РФ сообщил о трех погибших россиянах в авиакатастрофе в Вашингтоне

В МВД РФ сообщили о задержании трех топ-менеджеров "Роснано"

В МВД РФ сообщили о задержании трех топ-менеджеров "Роснано"
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе310 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2146 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне23 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5787 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });