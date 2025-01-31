Иноагентами признаны педагог Дима Зицер и журналист Владимир Раевский

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов педагога, основателя петербургской школы "Апельсин" Вадима (Диму) Зицера и еще шесть человек.

Также иноагентами признаны журналисты Илья Абишев, Елизавета Фохт-Бабушкина, Дмитрий Сухарев, Владимир Раевский, блогер Антон Суворкин, Андрей Новашов.

Всем им вменяют распространение фейков о политике и решениях российских властей, в остальном претензии к ним разнятся.

Так, Абишев, Зицер, Сухарев, Раевский и Фохт-Бабушкина, по данным Минюста, распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российских военных.

Абишев еще и распространял фейки, направленные на формирование негативного образа российских силовиков, выступал против СВО и сотрудничает с иностранными СМИ.

Зицер участвовал в создании и распространении контента иноагентов, выступал против СВО и призывал к поддержке ВС Украины, следует из пресс-релиза.

Новашову вменяют участие в распространении контента иноагентов, сотрудничество с организациями-иноагентов и выступления против СВО.

Как считает Минюст, Раевский распространял фейки о российской избирательной системе, выступал против СВО, "принимал участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Кроме того, он взаимодействует с организацией, признанной для России нежелательной.

Суворкин, по данным министерства, выступал против СВО, участвовал в распространении контента иноагентов, "публично выражал поддержку властей Украины".

Сухарев и Фохт-Бабушкина участвовали в распространении контента иноагентов и выступали против СВО, следует из пресс-релиза.