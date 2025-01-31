Начальник Главного управления Росгвардии по Москве Сонин назначен замдиректора ведомства

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Начальник столичного управления Росгвардии Василий Сонин назначен заместителем директора ведомства.

"Указом президента Российской Федерации от 31 января 2025 года генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации", - сообщает Росгвардия.

Сонин в 2022 году был назначен начальником ГУ Росгвардии по Московской области. Указом президента от 17 февраля 2023 года ему присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Указом президента от 4 января 2024 года он был назначен начальником Главного управления Росгвардии по Москве.